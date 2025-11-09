Giriş / Abone Ol
Zeydan Karalar: Cumhuriyet sevdalısı bir Adanalı olarak Ata'mın aydınlattığı yolda yürümeye devam edeceğim

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet sevdalısı bir Adanalı olarak Ata'mın aydınlattığı yolda, aynı inançla yürümeye devam edeceğim. Sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 09.11.2025 23:19
  • Giriş: 09.11.2025 23:19
  • Güncelleme: 09.11.2025 23:21
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla X hesabından mesaj paylaştı.

Karalar, sosyal medyadan yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verid:

"Cumhuriyet sevdalısı bir Adanalı olarak Ata'mın aydınlattığı yolda, aynı inançla yürümeye devam edeceğim. Sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum."

