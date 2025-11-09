Zeydan Karalar: Cumhuriyet sevdalısı bir Adanalı olarak Ata'mın aydınlattığı yolda yürümeye devam edeceğim

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla X hesabından mesaj paylaştı.

Karalar, sosyal medyadan yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verid:

"Cumhuriyet sevdalısı bir Adanalı olarak Ata'mın aydınlattığı yolda, aynı inançla yürümeye devam edeceğim. Sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum."