Zeydan Karalar: Cumhuriyet sevdalısı bir Adanalı olarak Ata'mın aydınlattığı yolda yürümeye devam edeceğim
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet sevdalısı bir Adanalı olarak Ata'mın aydınlattığı yolda, aynı inançla yürümeye devam edeceğim. Sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
