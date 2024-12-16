Zeydan Karalar'dan 7 bin emekliye destek sözü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yerel seçim zamanında emeklilere destek olunacağına dair verdiği sözü yeni yıl öncesi yerine getirmek için harekete geçti.

Karalar, seçim vaatleri arasında yer alan emekliye destek sözünü yılbaşından önce yerine getirmek için harekete geçtiklerini duyurdu. Karalar, 400 bin emeklinin yaşadığı kentte, hedeflerinin özellikle en mağdur olan emeklilere bir nebze olsun nefes aldırmak olduğunu belirtti.

Başkan Zeydan Karalar, belediyenin sosyal yardım yönetmeliğine uygun olarak hareket edeceklerini söyledi ve başvuru şartlarını açıkladı. Destekten yararlanmak için gereken şartlar şunlar:

- Emekli olup hiçbir yerde çalışmayanlar

- Hanede başka çalışan ve emekli olmaması

- Hanede yaşayan kişilerin evi ya da arabası bulunmaması

- Emeklilik dışında gelir getirici bir kazancı olmaması

- Taşınır veya taşınmaz tapu kaydının bulunmaması

Vatandaşlar, destek için Adana Büyükşehir Belediyesi Cam Bina Zemin Kat’a başvurabilecek.