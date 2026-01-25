Zeydan Karalar'dan Adanalılara teşekkür mesajı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, tutukluluğunun 200'üncü gününde Adana'da gerçekleştirilen mitingle ilgili açıklama yayımladı. Soğuk ve yağmura rağmen alanları dolduran Adanalılara teşekkür eden Karalar, "Bir haksızlığa sizlere yakışır duruş gösterdiniz. Beni her zaman olduğu gibi kaçıncı kezdir gururlandırıyorsunuz. Herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Karalar'ın açıklaması şöyle:

"-Adanalı kardeşlerim,

Dün 200. günde yağmurlu soğuk havaya rağmen alanları doldurdunuz. Bir haksızlığa sizlere yakışır duruş gösterdiniz. Beni her zaman olduğu gibi kaçıncı kezdir gururlandırıyorsunuz. Herkese sonsuz teşekkürler.

Yalnız çok üzücü bir haber aldım. Gürhan Durmaz kardeşimiz 200. günde sizinle birlikteydi. Ne yazık ki akşam saatlerinde hayatını kaybetmiş. Çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin.

Kardeşiniz, abiniz, amcanız, babanız Zeydan Karalar.

-Şehir içi toplu taşıma esnaf kardeşlerime,

Tutukluluğumun 200. gününde yapılan haksızlığa karşı duruş mitinginde yine çok sayıda esnaf kardeşim bedava taşıma yapmış.

Bu ince davranışlarından dolayı duygulandığımı ifade ediyor, ücretsiz taşıma yapan esnaflara sonsuz teşekkürler ediyorum.

Ben de her zaman olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğim. Sevgilerimle."

-Adanalı kardeşlerim,

Dün 200. günde yağmurlu soğuk havaya rağmen alanları doldurdunuz. Bir haksızlığa sizlere yakışır duruş gösterdiniz. Beni her zaman olduğu gibi kaçıncı kezdir gururlandırıyorsunuz. Herkese sonsuz teşekkürler.

Yalnız çok üzücü bir haber aldım. Gürhan Durmaz… pic.twitter.com/9LME1S34AE — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) January 25, 2026

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde toplanan yurttaşlar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluğunun 200. gününde Adana'da yağmur altında yoğun katılımlı büyük bir miting düzenlemişti.