Zeydan Karalar'dan belediyelere borç bildirimi gönderilmesine tepki: "Zararı halk görecek"

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın tüm belediyelere borç bildirimi yollamasına tepkiler yükseliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar da kararın yanlış olduğunu ve en büyük zararını halkın göreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin SGK borçlarını dile getirmesinden hemen ardından belediyelere borç bildirimleri gönderildi. Bakan Işıkhan, "SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor" dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar da kararın yanlış olduğunu ve en büyük zararını halkın göreceğini söyledi.

Zeydan Karalar şöyle konuştu:

“Ekonomide geldikleri halin bir göstergesi olarak belediyelere yönelik böyle bir karar aldılar. Adana Büyükşehir Belediyesi için de 3 milyar bir borç gösterdiler. Ancak eski defterler açılacaksa 2018 yılına kadar gidilmeli. Çünkü bizim de esasen böyle bir borcumuz yok. Belediyeye ait şirketler için çıkarılan KHK’lerin de ciddi etkilerinin olduğu borçlanmalar oluştu. Bu 3 milyarlık borçta da faiz ve vergileriyle şirketlere ait tutarlar var. Ancak borçlar belediyeninmiş gibi gösteriliyor. Üstelik belediyelere ait şirketlerin bu süreç içerisinde gelen borcu her şeye rağmen çeşitli yapılandırmalarla da düzenli ödeniyor.

Çok açık ki çözüm bu değil. Halkı cezalandırmanın bir örneği bu. Kaldı ki yıllardır belediyeye ait borcu ben söylüyorum. Bunun için bir şey yapılması gerektiği taraftarıyım ancak iktidarın zamanlaması için denecek bir şey yok. Gayet manidar. Ayrıca bu kriz yıllar öncesinden başlamıştı. Belediyelerin gelir kalemleri gitgide düşerken giderler ise sürekli artar bir vaziyette. Örneğin biz geçen seneye kadar iller bankasından gelen gelirle çalışanların ücretlerini ödeyebiliyorken bu sene o para yarısına dahi yetmiyor. Gelirdeki kesintiler de tüm giderlerin yanında sürdürülemez bir tablo ortaya çıkarıyor. Amaç belediyelerin borçlarını ödenmesini sağlamaksa bu karar çözüm değil"