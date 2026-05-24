Zeydan Karalar'dan CHP Genel Merkezi'ndeki müdahaleye tepki: "Çözüm en kısa sürede kurultay"

Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Cumhuriyet Halk Partisi bu zor günleri de aşacak kudrete sahiptir. Bunun ilk adımı da daha önce de söylediğim gibi en kısa sürede kurultayın toplanmasıdır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istinafın CHP Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin bugün polisin biber gazlı müdahalesiyle tahliyesine tepki gösterdi. Karalar, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi bizim evimizdir. Evimize, genel merkezimize yapılan polis müdahalesini hiç kimsenin içine sindirebilmesi mümkün değildir. Bu kabul edilemez durum yüreğimizde büyük yaralar açmıştır.

Emin olun. Cumhuriyet Halk Partisi bu zor günleri de aşacak kudrete sahiptir. Bunun ilk adımı da, daha önce de söylediğim gibi, en kısa sürede kurultayın toplanmasıdır."