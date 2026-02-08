Zeydan Karalar'dan Ekrem İmamoğlu mesajı: Yaşadığımız sevinç buruk

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, tahliyesinin ardından kendisiyle ilgili mesaj yayımlayan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. Karalar, "Silivri’de aynı duvarların arasında 7 ay geçirdik. Sizler oradayken yaşadığımız sevinç buruk" dedi.

Karalar'ın mesajı şöyle:

"Sevgili Ekrem Başkanım;

Tahliyeme dair gönderdiğin içten, anlamlı not için yürekten teşekkür ediyorum.

Silivri’de aynı duvarların arasında 7 ay geçirdik. Sizler oradayken yaşadığımız sevinç buruk.

Öteden beri hepimizin savunduğu gibi; tutuksuz yargılanma esastır.

Özgür günlerde görüşmek dileğiyle…"

EKREM İMAMOĞLU'NDAN KARALAR MESAJI

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karalar'ın tahliyesinin ardından el yazısıyla yazılmış bir mesaj paylaşmıştı. İmamoğlu, şunları ifade etmişti:

"Benim canım başkanım

Adana gibi başkan,

ZEYDAN KARALAR’ın

tahliyesi hepimizi

çok mutlu etti,

Haksızlık ve hukuksuzluklar

döneminde

güzel bir teselli oldu.

Tutuksuz yargılanma haktır.

Geçmiş olsun ADANA

Geçmiş olsun ZEYDAN BAŞKANIM"

Ekrem İmamoğlu

Silivri