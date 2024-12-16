Zeydan Karalar'dan haciz işlemi tepkisi: "Bundan vatandaş zarar görür"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından SGK’ya borcu olan CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesine haciz işlemi konulmasını değerlendirdi.

Haciz işleminin işçi maaşlarını olumsuz etkileyeceğini belirten Karalar, şöyle konuştu:

"BU BORÇ, SADECE CHP'NİN BELEDİYE BORCU DEĞİL"

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na 'silkele' dedi ya o bizi silkelediğini zannediyor. Oysa gelen hacizler işçi maaşlarına geldi. Şimdi işçi maaş alamazsa bu haciz yüzünden. Kime kızar? Bana mı kızar? Bu emri verene mi kızar? Bu işin bir boyutu bu. İkinci boyutu. Bu borç, sadece CHP'nin belediye borcu değil. Önceden başlayan bizde de devam eden ama bizden fazla Cumhur İttifakı belediyesi de var.

Yani normal SGK borcu CHP'li belediyelere kısmen daha az. Çözülsün mü, ödensin mi? Ödensin isteniyorsa daha önce vatandaşa yaptığı gibi, iş adamlarına yaptığı gibi, büyük iş adamlarına yaptığı gibi bu faizleri sileceklerler, bunu uzun vadeye yayacaklar ve bizden öyle kesecekler. Bu şekilde talimat verip kestirmek, bir belediyelerin vatandaş hizmetini engeller. İki zaten geçinemeyen işçinin maaşını almasını engeller. Kusura bakmasınlar. Bu da bize yazar. Onlara hiçbir faydası olmaz. Onun için bu kararı derhal geri alıp bunu uygun bir şekilde ödenmesini sağlayacak bir yasa çıkartmaları lazım. Burdan söylüyoruz.

"BUNDAN VATANDAŞ ZARAR GÖRÜR"

Yani o gün Sayın Bakan 900 milyar civarında SGK borcu olduğunu söylüyor. Bunun belki 20'de 1'i CHP'li belediyelerin değil. Yani siz 850 milyarı görmüyorsunuz. Üç beş milyarı görüyorsunuz ya da 20 milyarı görüyorsunuz. Biz kime hizmet ediyoruz? Biz Tanzanya'nın belediye başkanları değiliz beyler biz Türkiye Cumhuriyeti'nin belediye başkanlarıyız ve Türkiye Cumhuriyeti'nde her kesime hizmet ediyoruz. Bizim hizmetimiz içerisinde AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, DEM'e oy veren var, her partiye oy veren insanlar var. Dolayısıyla bundan vatandaş zarar görür. Hizmet kesilir. Vatandaş bize kızmaz. Deriz ki 'bakın karar veren orada.' Ona tepki duyarlar. Bir faydası da olmaz."