Zeydan Karalar'dan ilk mesaj: Adana da Türkiye de beni bilir. Alnımız ak, tekrar görüşeceğiz

Tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar mesaj gönderdi.

Karalar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hiç ilgimin olmadığı bir davada yargılanıyorum. Adana da Türkiye de beni bilir. Alnımız ak, veremeyeceğimiz hesap yoktur. Güzel günler mutlaka gelecektir. Ve tekrar görüşeceğiz."

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından Adanalılar belediye binası önünde toplanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in perşembe günü Adana'da olacağı ve miting gerçekleştireceği öğrenildi.