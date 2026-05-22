Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zeydan Karalar'dan 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk açıklama

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına karşı ilk açıklamasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "CHP yönetimini her zaman CHP’liler seçmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır" dedi.

Güncel
  • 22.05.2026 10:55
  • Giriş: 22.05.2026 10:55
  • Güncelleme: 22.05.2026 11:01
Kaynak: Haber Merkezi
Zeydan Karalar'dan 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk açıklama
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına karşı ilk açıklamasını bu sabah yaptı.

CHP'nin 'tarihi bir süreçten' geçtiğini belirten Karalar, "Cumhuriyeti kuran, en zor koşullardan sıyrılarak bugüne kadar gelen partimiz, bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır. Bu konuda hepimize tarihi bir sorumluluk düşmektedir" dedi.

"CHP YÖNETİMİNİ HER ZAMAN CHP’LİLER SEÇMİŞTİR"

Karalar, şunları kaydetti:

Partimiz en ufak bir ayrışma, dağılma olmadan, olabilecek en kısa sürede kurultaya gitmelidir. CHP yönetimini her zaman CHP’liler seçmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır."

Özgür Özel, CHP MYKyi toplantıya çağırdı
BirGün'e Abone Ol