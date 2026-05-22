Zeydan Karalar'dan 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına karşı ilk açıklamasını bu sabah yaptı.

CHP'nin 'tarihi bir süreçten' geçtiğini belirten Karalar, "Cumhuriyeti kuran, en zor koşullardan sıyrılarak bugüne kadar gelen partimiz, bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır. Bu konuda hepimize tarihi bir sorumluluk düşmektedir" dedi.

"CHP YÖNETİMİNİ HER ZAMAN CHP’LİLER SEÇMİŞTİR"

Karalar, şunları kaydetti:

Partimiz en ufak bir ayrışma, dağılma olmadan, olabilecek en kısa sürede kurultaya gitmelidir. CHP yönetimini her zaman CHP’liler seçmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır."