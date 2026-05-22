Zeydan Karalar'dan 'mutlak butlan' kararı sonrası ilk açıklama
CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına karşı ilk açıklamasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "CHP yönetimini her zaman CHP’liler seçmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır" dedi.
CHP'nin 'tarihi bir süreçten' geçtiğini belirten Karalar, "Cumhuriyeti kuran, en zor koşullardan sıyrılarak bugüne kadar gelen partimiz, bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır. Bu konuda hepimize tarihi bir sorumluluk düşmektedir" dedi.
"CHP YÖNETİMİNİ HER ZAMAN CHP’LİLER SEÇMİŞTİR"
Karalar, şunları kaydetti:
Partimiz en ufak bir ayrışma, dağılma olmadan, olabilecek en kısa sürede kurultaya gitmelidir. CHP yönetimini her zaman CHP’liler seçmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır."
