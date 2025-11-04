Zeydan Karalar'dan Orkun Kökçü'ye tepki

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'ye Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tepki gösterdi. Karalar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Orkun Kökçü, Daha sezonun başı, iki kırmızı kart. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öndesin ve kırmızı kart görüyorsun. Bu nasıl profesyonellik? Binbir heyecanla transfer edildin. Yazık değil mi taraftara? Olmaz olmaz olmaz."

DERBİDE OYUNDAN ATILMIŞTI

Orkun Kökçü, 2 Kasım Pazar akşamı oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah beyazlılar 2-0 öndeyken 26'ncı dakikada Edson Alvarez'e yaptığı müdahale nedeniyle Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla kırmızı kart görmüştü.

Bu dakikadan sonra maçın seyri değişmiş ve Fenerbahçe bulduğu gollerle Beşiktaş deplasmanından 3-2 galip ayrılmıştı.