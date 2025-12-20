Zeydan Karalar'dan tutukluluk kararına itiraz: Dosyada benimle ilgili tape kaydı, bilirkişi raporu, MASAK raporu, HTS kaydı yok

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutukluluk halinin devamına karar verilen dosyada, karara gerekçe gösterilen kayıtların bulunmadığını ifade ederek, "Dosyada benimle ilgili tape kaydı yok, bilirkişi raporu yok, MASAK raporu yok, benimle ilgili ve aleyhe HTS kaydı da yok" dedi. Karalar'ın avukatları, mahkemeden tutukluluğa devam kararına konu edilen kayıtların birer örneğini talep etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından tutukluluğunun devamına ilişkin kararla ilgili açıklama yaptı. Karalar, şunları kaydetti:

"Tutukluluğumun devamına dair kararda 'tape kayıtları, bilirkişi raporu, HTS kayıtları, Masak raporu" kuvvetli suç şüphesi delili olarak gösterildi. Oysa dosyada benimle ilgili tape kaydı yok, bilirkişi raporu yok, Masak raporu yok, benimle ilgili ve aleyhe HTS kaydı da yok. Karara gerekçe gösterilen bu kayıtları mahkemeye sunduğumuz dilekçe ile talep ettiysek de henüz yanıt alamadık. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum."



Zeydan Karalar'ın avukatları Battal Özer ve Sertaç Köse ise Karalar'ın tutukluluk halinin devamı kararına konu edilen kayıtların birer örneğinin talep eden dilekçeyi İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.



Karalar'ın tutukluluk halinin devamı yönündeki karar ise şöyle:



"CMK'nın değişik 101/1. madde koşulları, suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu. Sanıkların suç işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu somut delillerin (tape kayıtları, bilirkişi raporu, HTS kayıtları) öngörülen ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu ve kaçma şüphelerinin bulunduğu, adli kontrol tedbirinin orantılık ilkesi gereği yeterli olmayacağı, bu aşamada delillerin tam olarak toplanmadığı, tutuklama nedenlerinin varlığı göz önüne alınarak (sanıklar ve müdafilerinin tüm tutukluluğa itiraz dilekçelerinin reddi ile) sanıklar ve Zeydan’ın... Tutukluluk halinin devamı yönündeki kararın CMK 107/1. maddesi uyarınca sanıkların bir yakınına veya belirlediği bir kişiye haber verilmesine, kararın sanığa tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine bulunacak beyanın dilekçeye geçirilmesi suretiyle CMK'nın 263. maddesi gereği tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanla bulunmak suretiyle ya da bu hususta dilekçe vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itirazı kabul olmak üzere karar verilmiştir."