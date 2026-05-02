Zeydan Karalar'dan Vahap Seçer açıklaması: Gerginlik iddiasına cevap verdi

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı.

Seçimler öncesinde değerlendirmelerde bulunan görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bizim adayımızı kazandıracağız. Daha öncesinden çok farklı bir paylaşım söz konusu olmaya başladı bizimle birlikte. Her belediyenin hakkını veren, katkı sunduğu aidat doğrultusunda yardımları paylaşan bir dönem başlattık. Bundan önce öyle değildi, bundan sonra böyle devam edecek" dedi.

TBB Başkan Vekili Vahap Seçer'in yeniden aday gösterilmesinin ardından aralarında gerginlik yaşandığı iddialarına ilişkin bir soruya Karalar, "Vahap Bey bizim kardeşimiz, öyle bir şey söz konusu değil" cevabını verdi.

"Öyle bir gündem hiç olmadı" diyen Karalar, "Karşı tarafa da başarılar diliyoruz ama biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.