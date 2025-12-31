Zeydan Karalar'dan yeni yıl mesajı: Yeni yıl, yeniden yan yana olacağımız günlerin yılı olsun

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, paylaştığı yeni yıl mesajında, "Barışın, adaletin, özgürlüğün yılı olsun" dedi.

Karalar, sosyal medya hesabından paylaşılan yeni yıl mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için bu yeni yılın başlangıcı her zamankinden farklı... Altı aydır çok sevdiğim, yuvam dediğim topraklardan, sizlerden, ailemden uzağım. Yeni yıl, yeniden yan yana olacağımız günlerin yılı olsun. Barışın, adaletin, özgürlüğün yılı olsun. Güzel kentimin güzel insanlarına sevgi ve özlemle."