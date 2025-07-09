Zeydan Karalar: Hukuk garabeti yaşıyoruz, kurgulanmış bir senaryo uygulanmak isteniyor

Tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, yaşanan süreci "hukuk garabeti" ve "kurgulanmış senaryo" olarak niteledi.

Karalar'ın sosyal medya hesabından el yazısıyla yazdığı not paylaşıldı. Notta şu ifadeler yer alıyor:

"Bir hukuk garabeti yaşıyoruz. Kurgulanmış bir senaryo uygulanmak isteniyor. Ben bir süre önce toplumdaki etkili isimlerin, etkili medyanın susturulacağını söylemiştim. Hiç ilgimin, alakamın olmadığı bir davada yargılanıyorum. Adana da, Türkiyem de beni bilir. Alnımız ak, veremeyeceğimiz hesap yoktur. Güzel günler mutlaka gelecektir ve tekrar görüşeceğiz. İlimi, Türkiyemi, insanlarımı çok seviyorum. Onlara hizmet etmekten onur duyuyorum. Zeydan Karalar'a boşuna 'Adana gibi başkan' demediler. Sevgi ve saygılarımla."