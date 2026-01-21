Zeydan Karalar için 200. gün buluşması: Adana adalet talebiyle meydanda

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluğunun 200. gününde, kentte geniş katılımlı bir "adalet ve dayanışma" mitingi düzenlenecek. 24 Ocak'ta Taş Bina önünde yapılacak buluşma için "Adana, Adana gibi Başkan'ını bekliyor" çağrısı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluğunun 200'üncü gününde Adanalılar, iradelerine sahip çıkmak ve destek mesajı vermek üzere bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Karalar'ın tutukluluğunun 200. günü olan 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te, Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde miting düzenlenecek.

"200 gündür sen orada Adana bir arada" sloganıyla duyurulan etkinlikte, Adanalıların özgür iradesiyle iki kez seçtiği Başkan Karalar'a duyulan özlem ve adalet talebi dile getirilecek.

Daha önce Karalar'ın gözaltı sürecinin 150. gününde de bir buluşma gerçekleştirilmişti. Organizasyon komitesi, 24 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek mitingin, önceki buluşmalara kıyasla çok daha geniş bir katılıma sahne olmasını beklediklerini ifade etti.

"ADANA, ADANA GİBİ BAŞKANINI BEKLİYOR"

Belediye önünde gerçekleştirilecek "dayanışma ve özgürlük birlikteliği" için yapılan çağrıda, "Adanalı, özgür iradesiyle iki kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiği Zeydan Karalar'ı çok özledi. Adana, Adana gibi Başkan'ını bekliyor" ifadelerine yer verildi.