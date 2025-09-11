Zeydan Karalar iki avukatını azletti

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iki avukatıyla yollarını ayırdı.

Halk TV'nin aktardığına göre Karalar, tutukluluk sürecindeki savunmasını yürüten ve dosyasına bakan avukatları Hüseyin Ersöz ve Erkan Sarıtaş’ı azletti. Kararın gerekçesine dair ise henüz bir açıklama yapılmazken Karalar’ın diğer avukatları ile çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Karalar, 5 Temmuz’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 8 Temmuz’da tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.