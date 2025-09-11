Zeydan Karalar iki avukatıyla yollarını ayırdı

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iki avukatıyla yollarını ayırdı.

Karalar’ın diğer avukatları ile çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün bazı sosyal medya ve basın yayın kurumlarında, Zeydan Karalar'ın kendisini ve meslektaşı avukat Erkan Saıtaş'ı azlettiği ile ilgili iddiaların ortaya atıldığını, ancak bu iddiaların doğru olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi.

"Bugün bazı yayın organlarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın beni ve değerli meslektaşım Av. Doç. Dr. Erkan Sarıtaş’ı “azlettiği” şeklinde haberler yayınlanmıştır. Bu “asılsız haberin kaynağının kim olduğunu bilmemekle birlikte”, en başta Sayın Zeydan Karalar ve Değerli Ailesini rahatsız etmek amacını taşındığını ifade etmeliyim. Sayın Zeydan Karalar’la çok iyi bir çalışma dönemi gerçekleştirdik ve Müvekkilimiz adına göreve iadesi ve özgürlüğüne kavuşması amacıyla İdari Dava ve Bireysel Başvuru süreçleri de dahil olmak üzere birçok adli süreç yürüttük. Değerli Ailesiyle de tanışmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sayın Zeydan Karalar’ı tutuklu olduğu dosyada “karşılıklı mutabakatla” artık temsil etmediğimiz ve soruşturma dosyasına istifa dilekçesi sunduğumuz doğru olmakla birlikte, bir “azil” sözkonusu değildir. Yakın zamanda “kendisini cezaevinde ziyaret ederek” insani ilişkilerimizi sürdürmeye de devam ediyoruz. Profesyonel ilişkiler birçok sebeple sona erebilir ama insani ilişkiler herzaman devam eder. Bizler avukatlık mesleği ifa etmekten ve genel olarak hukukçu kimliği ile anılmaktan bunu anlarız. Bu asılsız haberlerin kaynağı herkimse kendilerine de bunu tavsiye etmeyi bir ödev kabul ederiz."