Zeydan Karalar: İktidara yürüyen bir parti itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Silivri Cezaevi'nden Sözcü yazarı İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

Karalar, iktidarın CHP'yi yıpratma çabalarının ters teptiğini belirterek, "Türkiye hiç yaşamadığı bir ortam yaşıyor. İlerleyen, iktidara yürüyen bir parti itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Ama yapılan yöntemler inandırıcı olmadığı için tam tersi, CHP'ye yarıyor" dedi.

5 Temmuz'da gözaltına alınan Karalar, 8 Temmuz'da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. 9 Temmuz'da ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Karalar, cezaevinden yaptığı açıklamada yaşanan sürecin sadece hukuki değil, siyasi bir operasyon olduğuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE HİÇ YAŞAMADIĞI BİR ORTAM YAŞIYOR"

Hem CHP'li yöneticilerin hedef alınmasını eleştiren hem de sürecin parti içindeki dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayan Karalar şunları söyledi:

"Türkiye hiç yaşamadığı bir ortam yaşıyor. İlerleyen, iktidara yürüyen bir parti itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Ama yapılan yöntemler inandırıcı olmadığı için tam tersi, CHP'ye yarıyor. Yapılan bu haksızlıklar CHP'lileri daha da bir arada tutuyor, bütünleştiriyor. Yıllarını üst düzey yöneticilikle geçirmiş, 12 yıldır belediye başkanı olarak ülkesine cansiperane hizmet eden, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Zeydan Karalar'ı evinden (ablamdaydım) sabah erken alıyorsunuz, sağlıksız ortamda 4 gün tutuyorsunuz. Allah aşkına hangi belediye başkanımızı çağırdınız da, kim gelip ifade vermedi, vermez. Bu uygulama kabul edilemez."