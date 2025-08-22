Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karar yargıya taşındı

CHP'li belediyelere yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın iptali için dava açıldı.

5 Temmuz'da gözaltına alınıp tutuklanan Karalar'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili adına Adana İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtıklarını bildirdi.

Karalar hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçu isnat edilmişse de atılı suçun somut hiçbir gerekçesinin olmadığı, hukuki herhangi bir delil ile desteklenmediği ve soruşturmanın Karalar'ın halihazırda yürüttüğü Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi ile bağlantılı olmadığı, Seyhan Belediyesi'nde görev yaptığı 2014 - 2019 döneme ilişkin olduğu kaydedilen dilekçede, "geçici olarak görevden uzaklaştırma" kararının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Ersöz'ün konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bu kararın, idare hukukunun temel prensiplerine aykırı olması gerekçesiyle Adana İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtık. Dilekçede özetle, Zeydan Karalar hakkındaki suçlamaların mesnetsizliğine ve halihazırda yürüttüğü görevle bir ilgisi bulunmadığına, bu sebeple yapılan görevden uzaklaştırma işleminin “sebep” ve “konu” unsurları yönünden sakat olduğuna değindik..."