Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı: 2 'tanık' Aziz İhsan Aktaş’ın çalışanı çıktı

İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeler sürüyor.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere ile aynı gün gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karalar’ın emniyet ifadesi 56 sayfadan oluştu.

İfadeye göre, Karalar’a tek bir suçlama söz konusu. Anılan suçlamanın dayanağı ise Karalar'ın 2014-2019’da Seyhan Belediyesi Başkanı olduğu döneme ilişkin.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İLE BİRLİKTE TUTUKLANDI

Karalar’ın gözaltına alınmasına neden olan ifadeyi, Baki Nugay isimli bir kişinin verdiği anlaşıldı. Savcılık, geçen 16 Haziran günü Nugay’ın ifadesini aldı. Nugay, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik bu yılın başında yapılan operasyonda Aziz İhsan Aktaş ile birlikte gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Çeşitli belediyelerin çöp toplama işlerini yapan Barka Atık isimli şirketin eski sahibi olan Nugay, 2010 yılına kadar, iktidara yakın Yenişafak’ın bağlı olduğu Albayraklar’ın temizlik şirketinde müdür olarak çalıştı.

Tutuklu durumdaki Baki Nugay, 16 Haziran günü ‘şüpheli’ sıfatı ile verdiği ifadede özetle, Seyhan Belediyesi ile de çalıştıklarını, hak edişlerini alabilmek için belediye yetkililerine her ay düzenli para vermek durumunda kaldıklarını öne sürdü. Nugay, anılan talebin doğrudan Karalar tarafından kendisine iletildiğini iddia etti.

"ÖDEMELERİ GECİKTİRİRLERDİ"

Nugay, söz konusu paraları ise Seyhan Belediyesi’nde temizlik biriminde çalışan Özcan Zenger’e verdiklerini iddia etti. Nugay ifadesinde "Talebini kabul etmemiz halinde ödemeleri geciktireceklerini biliyordum" dedi. Nugay, sahibi olduğu Barka Atık’ın yöneticileri Hamit Ünal ve Adnan Tan Dehnioğlu’nun hesaplarına gönderdikleri paraları Tekin Sönmez’in elden Zenger’e teslim ettiğini öne sürdü.

AYNI GÜN İÇİNDE İFADESİ ALINDI

Baki Nugay’ın ifadesinin alındığı gün ‘tanık’ olarak dinlenen Tekin Sönmez ise hali hazırda Aziz İhsan Aktaş’ın şirketi Aktaş Bilişim’de çalıştığını ifade etti. Sönmez ifadesinin devamında, Baki Nugay’ın yönlendirmesi ile Özcan Zenger’i para teslim ettiğini ifade etti. Sönmez, söz konusu paraları kimi zaman Seyhan Belediyesi binasında kimi zaman ise şirket merkezinin olduğu İstanbul Kadıköy Koşuyolu’nda teslim ettiğini öne sürdü.

İKİNCİ 'TANIK' DA AKTAŞ’IN ÇALIŞANI

Aziz İhsan Aktaş’ın şirketi Bilginay’da halen çalıştığını belirten Adnan Tan Dehlioğlu ise o dönem çalıştığı Barka Atık’tan hesabına para geldiğini, bu paraları bankadan çekip Tekin Sönmez’e teslim ettiğini ifade etti. Dehlioğlu, 19 Haziran tarihli ifadesinin devamında "Paranın akıbetini ve kime verdiğini bilmiyorum" dedi. Dosyaya göre, 11 ayrı işleme konu paranın tutarı ise 4 milyon 550 bin TL.

AKP DÖNEMİNDE DE AYNI FİRMA VARDI

56 sayfalık ifadede, savunması 1 sayfa kadar tutuna Zeydan Karalar ise, Baki Nugay’ı, Seyhan Belediyesi’nin işini yaptığı için tanıdığınız söyledi. Belediyeyi kazandıkları 2014 öncesinde AKP döneminde de Barka Atık Yönetimi ile çalışıldığını ifade eden Karalar, Nugay ile yaptığı ilk görüşmeye ilişkin ise "Belediye başkanı seçilmem üzerine, ismini hatırlamadığım bir belediye yetkilisi, müteahhit olan bu şahsın benimle tanışmak istediğini söyledi. Ben de talebini kabul ederek kendisi ile bir görüşme gerçekleştirdim" dedi.

"TAHLİYE OLMAK İÇİN İFTİRA ATIYOR"

Karalar ifadesinin devamında "Ne bu görüşmede ne de sonrasında bu şahısla veya hiçbir müteahhit ile hak edişlerin ödenmesi ile ilgili şahsıma veya herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesi ile ilgili bir görüşmem olmadı. Benim, kişiliğim itibari ile böyle bir konuşma asla olamaz. Hak edişlerin ödenmesi için tarafımca menfaat istenmesi olması söylemini reddediyorum. Böyle bir konuşma asla olmamıştır. Bu şahısın, tutukluluğundan kurtulmak için böyle gerçek dışı bir iftira attığını düşünüyorum" dedi.

"KARALAR'A PARA VERMEYİ TEKLİF EDEMEZLER"

Seyhan Belediyesi'nde 2020 yılında işçi olarak emekli olduğunu belirten Özcan Zenger (64) ise, kendisine para teslim edildiği iddialarını kesin bir dille reddetti. Belediyeye 1999'da işçi olarak girdiğini kaydeden Zengen, Zeydan Karalar'a ilişkin ise "Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın para talep etmesi mümkün değil. Ayrıca başkana, para dahi teklif edemezler. Beyanlar tamamen yalan ve iftiradan ibaret" dedi.