Zeydan Karalar'ın ifadesine ulaşıldı: "Bu soruşturma tamamen siyasi bir soruşturmadır"

Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesine ulaşıldı.

Karalar, 56 sayfalık ifadesinde ifadesinde, kendisine tüm sorularının sorulmasının ardından, şahsına yöneltilen suçlamalara vakıf olduktan sonra detaylı bir şekilde savunma yapacağını belirtti.

Üzerine kayıtlı ATEKS ve Başkent Pres isimli firmalarının olduğunu kaydeden Karalar, bu şirketlerin aile şirketi olarak faaliyetine devam ettiğini, demir-çelik işletme üzerine faaliyet gösterdiğini ve bunun dışında gayri resmi ortaklığının bulunduğu şirketlerin olmadığını ifade etti.

Sorgusunda Karalar'a, şüpheli Baki Nugay'ın ifadesi okundu.

Nugay'ın ifadesinde şunlar yer aldı:

"...Seyhan Belediyesi'nde almış olduğumuz ihaleler kapsamında hak ediş ödemelerini almakta zorlandım. Belediye başkanlarından hak ediş ödemelerini yapmaları karşılığında benden para talep edildi. Seyhan Belediyesinin çöp toplama, temizlik işini B*** ile A*** isimli firma ortak almıştı. İşi aldıktan sonra o dönem Seyhan Belediye Başkanı Karalar ile bizzat görüştüm. Karalar bana düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini ve bu süreci temizlik işleri müdürü Özcan Zenger (şüpheli) ile yürütmemiz gerektiğini belirtti. Talebini kabul etmememiz halinde ödemelerimizi geciktireceklerini biliyordum. Teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Bu kapsamda (şüpheli) Hamit Ünal ve (tanık) A.T.D. isimli proje yöneticimizin hesabına havaleler yapıldı. Çekilen paralar (tanık) T.S'ye verildi ve onun tarafından Zenger'e teslim edildi."

Karalar, kendisine yöneltilen sorulara karşılık, 2014 yılı öncesinde Seyhan Belediye Başkanlığı'nın AKP'de bulunduğunu, kendisinin belediye başkanlığı döneminde de belediyenin çöp toplama ve nakli işlemlerini B*** ünvanlı firmanın devam ettirdiğini aktardı.

"GERÇEK DIŞI BİR İFTİRAYI ORTAYA ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İşe devam eden müteahhittin Baki Nugay olduğunu belirten Karalar, şunları kaydetti:

"Seyhan Belediye Başkanı seçilmem üzerine, ismini hatırlamadığım bir belediye yetkilisi, müteahhit olan Baki Nugay'ın benimle tanışmak istediğini söyledi. Ben de talebini kabul ederek, kendisiyle görüşme gerçekleştirdim. Ne bu görüşmede ne de sonrasında bu şahısla veya hiçbir müteahhitle hak edişlerin ödenmesiyle ilgili şahsıma ya da herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesiyle ilgili görüşmem olmadı. Benim kişiliğim itibarıyla böyle bir konuşma asla olamaz. Dolayısıyla Nugay'ın bana okunan ifadesinde belirttiği hak edişlerin ödenmesiyle ilgili tarafımca menfaat istenmiş olması söylemini reddediyorum. Böyle bir konuşma asla olmamıştır. Medyada yer alan haberlerden öğrendiğim kadarıyla bu şahıs tutuklu. Bu şahsın tutukluluğundan kurtulmak için böyle gerçek dışı bir iftirayı ortaya attığını düşünüyorum."

Karalar, 2014 ila 2019 yılları arasında Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatarak, "2019 yılından itibaren de halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yapmaktayım. Görevim boyunca belediyenin yapmış olduğu tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir süreçlerde yapılmıştır. Bununla ilgili Sayıştay ve Mülkiye Müfettişleri tarafından sık sık denetim geçirmekteyiz. Bu denetimler sonucunda tarafımıza bildirilmiş herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Şüpheli Özcan Zenger'in Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde kadrolu belediye çalışanı olduğu ve temizlik işlerinden sorumlu bulunduğunu kaydeden Karalar, "Zenger'e sadece belediye mıntıkasında yer alan temizlik işlerini halkı memnun edici şekilde yapılması yönünde talimatım olmuştur" ifadelerini kullandı.

Karalar, HTS kayıtları doğrultusunda Zenger'in Baki Nugay, şüpheli Hamit Ünal, tanıklar T.S. ve A.T.D. ile İstanbul ve Adana'da bir araya gelmesiyle ilgili "Bu şahısların bir araya gelip gelmedikleri, eğer gelmişlerse ne amaçla bir araya geldikleri hakkında bilgim yoktur. Zenger, belediyede ihale yetkilisi değildir. Kendisi temizlik şantiyesinden sorumludur" cevabını verdi.

Karalar, Aziz İhsan Aktaş'ın ismini medyadan duyduğunu ve Aktaş'la herhangi bir tanışıklığı olmadığını ifade ederek, "Tarafıma okunan kişilerden hiçbirisiyle herhangi ticari, borç ve alacak ilişkim olmamıştır. Bu soruşturma tamamen siyasi bir soruşturmadır. İddia edenlerin iddialarının tamamı gerçek dışıdır" dedi.