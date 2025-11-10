Zeydan Karalar mektup yazmıştı: Adana’dan Gazze’ye insani yardım

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Gazze’de yaşanan insani drama sessiz kalmayan çağrısı sonuç verdi. Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze’ye iki tır dolusu gıda yardımı gönderildi. Üç tır hijyen malzemesinin de kısa sürede bölgeye ulaştırılması için hazırlıklar sürüyor.

SİLİVRİ’DEN GAZZE’YE VİCDAN MESAJI

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer’e mektup gönderen Zeydan Karalar, Gazze’ye insani yardım kararının bir an önce meclisten geçirilmesi talebinde bulunmuştu. Karalar’ın bu isteği doğrultusunda toplanan Belediye Meclisi, teklifi oy birliğiyle kabul etti.

Ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ile Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı arasında protokol imzalandı. 10 Kasım 2025 günü Kızılay Adana Afet Müdahale Merkezi’nde düzenlenen törenle iki tır dolusu gıda yardımı Gazze’ye uğurlandı.

Törende Zeydan Karalar’ın Silivri’den gönderdiği mesaj okundu. Karalar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Fiziken Silivri’de tutuklu bulunuyor olsam da fikrim ve vicdanım hürdür. Nerede bir zulüm varsa biz orada olacağız dedik ve olduk. Daha önce Suriye için gönderdiğimiz yardım tırlarını bugün Gazze için yola çıkarıyoruz. Gazze’de her gün çocuklar ölürken, kadınlar açlıkla sınanırken insanlık sınavını kaybediyorsunuz! Filistin halkına ve tüm mazlum milletlere dayanışma duygularımı iletiyorum.”

“ÜZERİNDE GÜNEŞ BATMAYAN İYİLİK HAREKETİ”

Törende konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, anlamlı bir yardıma ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kızılay’ın dünyanın 60 noktasında kriz yönetimi yürüttüğünü söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde onu rahmetle andıklarını ifade eden Saygılı, “Kızılay, milletimizin bağışlarıyla ayakta duran, üzerinde güneş batmayan bir iyilik hareketidir” dedi.

Saygılı, Gazze’ye yönelik yardımların sürdüğünü, 19. yardım gemisinin çarşamba günü Mersin’den yola çıkacağını da açıkladı.

“GAZZE’YE YARDIM FİKRİNİ ZEYDAN KARALAR GÜNDEME GETİRDİ”

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Gazze’ye yardım fikrinin bizzat Başkan Zeydan Karalar tarafından gündeme getirildiğini vurguladı.

“Adana olarak her zaman mazlumların yanındayız. Gazze’deki vahşete uzun süre sessiz kalındı. Bugün gönderdiğimiz yardımların bir farkındalık yaratmasını umuyoruz. Kızılay’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yakında üç tır hijyen malzemesini de yola çıkaracağız,” dedi.

Konuşmaların ardından tırlar dualarla uğurlandı. Tırların üzerinde “Adana halkından Filistin halkına insani yardım” yazılı pankartlar yer aldı.