Zeydan Karalar, seçimin yenileneceği Pınarbaşı’nda

Seçimin yenileneceği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine giden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bir halk, bir hak gasp edildi" dedi.

HABER MERKEZİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP’nin kazanmasının ardından seçimlerin iptal edildiği ve bu pazar günü yeniden sandık kurularak seçimlerin yenileneceği Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine gitti.

Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan’a destek olmak için Kayseri Pınarbaşı ilçesinde esnafla bir araya geldi, mitinge katıldı ve ilçe halkına seslenip destek istedi.

Pınarbaşı ziyaretinin öncesinde Kayseri’nin Sarız ilçesinde Ömer Faruk Ömer Faruk Eroğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten, ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, halk tarafından son derece sıcak karşılandı. Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan ile seçim otobüsünden halka hitap eden Zeydan Karalar, coşkulu ve samimi bir kalabalık tarafından karşılandı.

"HAKSIZLIK SON BULSUN"

Adana’nın ve Adanalının haksızlığa karşı sesini her daim yükselttiğini aktaran Zeydan Karalar, “Bir halk, bir hak gasp edildi. Seçilmiş, mazbatayı alması gereken bir belediye başkanı, hiçbir gerekçe yokken seçimin iptali üzerine görevine başlayamadı. Biz de haksızlığa uğramış Deniz Başkan’ı desteklemeye geldik. İnşallah bu seçimi alacağız ve her türlü koşulda Deniz Başkan’ın yanında olacağız. Burada çok sayıda Adanalı kardeşim oy kullanıyor ve onlara çağrıda bulunuyorum. Adanalı haksızlığa gelemez. Adanalı haksızlığa uğramışların hep yanında olmuştur. Biz de Deniz Başkanın yanındayız” dedi.

"PINARBAŞI HALKI GEREKENİ YAPACAKTIR"

Pınarbaşı halkının hakkettiği yönetim anlayışına 2 Haziran’dan sonra Deniz Yağan ile kavuşacağını ifade eden Karalar şunları söyledi: “Türkiye’de İstanbul seçiminden sonra haksız, gerekçesiz şekilde iptal edilen seçimlerden bir tanesi de Pınarbaşı seçimidir. Kayseri halkının seçimde gereğini yapacağını ve Deniz kardeşimizin seçileceğine inanıyorum. Her eyleminde, projesinde Adana Büyükşehir Belediyesi olarak onun yanında olacağız. Buranın bir eksiği olan asfalt şantiyesi kurulması için yardımcı olacağız. Bunun sözünü veriyorum.”

"HALKA DOĞRU HİZMET ETTİĞİMİZ İÇİN BAŞARI KAZANDIK"

Adana’da elde edilen tarihi seçim başarısına da değinen Karalar, “Milletin hakkını, hukukunu koruduğumuz, ekonomik mucizeye imza attığımız, insanlarımıza; ayrım yapmadan eşit hizmet götürdüğümüz için, milletimizin parasını yediemin gibi koruduğumuz için; uzun yıllar kazanılamayan ilçeleri de kapsayan önemli bir başarıya imza attık” diye konuştu.

"YOLUMUZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN YOLUDUR"

Karalar, sözlerine şöyle devam etti: Bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dürüstlük ilkesinden ayrılmayız. Ulu Önderimiz der ki; ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.’ Biz de işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin ilelebet payidar kalmasındaki her aşamada çaba göstermek zorundayız. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur, başka bir yolumuz yoktur, bu yoldan ayrılmadan dimdik yürümeye devam edeceğiz.”

Başkan Zeydan Karalar, Pınarbaşı halkına seslenerek, haksızlığa karşı gereken cevabı 2 Haziran günü sandıkta vermeleri çağrısında bulundu ve sandıklara sahip çıkılması çağrısı yaptı.