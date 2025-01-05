Zeydan Karalar: SGK borcu baskısı adaletsiz ve halka hizmeti engelleme çabası

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir yandan Adana’nın asırlık sorunlarını tarihe karıştırırken, bir yandan da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye devam ediyor. Büyükşehir’deki ikinci dönemine devasa hizmetlerle başlayan

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı’nın temelinin açılışını gerçekleştirdi.

Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Bilal Bilici, Orhan Sümer ve Ayhan Barut, siyasiler, muhtarlar ile bölge sakinleri katıldı.

PARK HAKKINDA

"Temelini attıkları 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı’nın Adana’nın en muhteşem parklarından biri olacağını belirten" Zeydan Karalar, "38 bin metrekarelik alanıyla parkta; 21 bin 500 metrekare yeşil alan, anıt duvarıyla özel bir meydan, çocuklar için oyun alanları, kaykay pistleri, yürüyüş yolu, bisiklet yolları, masa tenisi ve satranç masaları, yağmur bahçeleri ve sürdürebilir sulama sistemleri" gibi birçok özelliğin yer alacağını açıkladı.

"Adana’nın kurtuluşunu temsil eden 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı’nın ismiyle de çok özel olduğunu" ifade eden Karalar, bölgeye semt pazarı yapılacağını da açıkladı.

'SGK BORCU' TEPKİSİ

Belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili soruna da değinen Zeydan Karalar, o kadar belediyenin içinde sadece 6 CHP’li belediyeye uygulanmak istenen SGK borcu tahsilinin adaletli olmadığını, baskı ve engelleme çabası olduğunu kaydetti. Karalar ne olursa olsun halka hizmete aralıksız devam edeceklerini söyledi.