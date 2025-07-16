Zeydan Karalar tutuklanmıştı: Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanvekili belli oldu

HABER MERKEZİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanması nedeniyle Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni Başkanvekilli Vahap Seçer oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB başkanvekili olarak seçildi.

Geçtiğimiz günlerde Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanan Zeydan Karalar'ın yerine Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, “Başkanvekili Seçimi Yapılması” gündemiyle Ankara’da toplandı.

Toplantının Divan Başkanlığını, Meclis 2. Başkanvekili ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu üstlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da Divan’da Katip üye olarak görev aldı.

SEÇER VE GENÇ ADAY GÖSTERİLDİ

Birlik Başkanvekilliği için verilen önergeler ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday gösterildi. Divan Başkanlığı görevini TBB 2. Meclis Başkanvekili Bülent Nuri Çavuşoğlu yürüttü.

İlk turda Vahap Seçer 457, Ahmet Metin Genç 252 oy aldı. Seçimin ilk turunda adaylar üye tam sayısının üçte ikisi olan 576 oyu alamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turun sonucunda Vahap Seçer, TBB Başkanvekili olarak seçildi.