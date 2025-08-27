Zeydan Karalar: Ücretsiz kurs merkezlerimizden faydalanan 274 evladım bu yıl üniversiteye yerleşti

Tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, belediyenin ücretsiz kurs merkezlerinden faydalanan 274 öğrencinin bu yıl üniversiteye yerleştiğini belirtti.

Karalar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ben Silivri’de olsam da, ektiğimiz tohumlar büyümeye devam ediyor. Ücretsiz kurs merkezlerimizden faydalanan 274 evladım bu yıl üniversiteye yerleşti. Çok gururlandım. Yarınlarımız aydınlık olsun diye biz fırsat eşitliği sunacağız, siz de azminizle başaracaksınız."