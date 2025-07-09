Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tutuklanan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KARALAR hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

Ahmet Şahin hakkındaki karar ise şu ifadelerle duyuruldu:

"Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet ŞAHİN, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/742 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

BÜYÜKÇEKMECE MECLİSİ'NDEKİ SEÇİM TARİHİ BELLİ OLMUŞTU

Öte yandan İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Belediye Meclisi, Başkan Hasan Akgün’den sonra vekili Ahmet Şahin’in de tutuklanınca ikinci kez başkan vekili seçmek 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü toplanacağını duyurmuştu.





