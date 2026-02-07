Zeydan Karalar ve Özgür Özel Adana'dan seslendi: Hizmete devam edeceğiz!

Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tahliye edilmesinin ardından Cumhuriuyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Adanalılarla bir araya geldi.

Sabah saatlerinden itibaren buluşmanın yaşanacağı alanda yoğunluk oluştu. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan yurttaşlar "Adalet", "Hukuk" ve "Demokrasi" vurgusu taşıyan dövizler taşıdı. Yurttaşlar sık sık sloganlar atarak Karalar'a destek mesajları verdi.

Sözü ilk olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar aldı. Göreve geldiği günden bu yana Adana için çalıştığını söyleyen Karalar, "Ben kentimi, ülkemi çok seviyorum. 24 saatimi verdim. Adana'ya büyük hizmetler yaptıım bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu yolda ne bedel ödenecekse ödemeye hazır olduğunu vurgulayan Karalar, şunları söyledi: "Hep birlikte uzun süre beraber olacağız. Artık aranızdayım. Artık birlikteyiz. İçerideyken hep sizi, Adana'yı düşünüyordum. Bizim yolumuz sizin yolunuzdur. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yolda ne bedel ödenmesi gerekiyorsa yine ödemeye hazırız."

Niğde mitinginin ardından Adana'ya hareket eden Özgür Özel'i, il sınırında Zeydan Karalar karşıladı

ÖZEL: TUTUKSUZ YARGILAMA KARARININ BAŞLANGIÇ OLMASINI UMUYORUZ

Devamla kürsüye CHP lideri Özel çıktı. Zeydan Karalar'ın akla hayale gelmeyecek bir suçlamayla karşı karşıya geldiğini söyleyen Özel, "Bütün Adanalılar buna isyan etmiştir. O gün söz vermiştim; bugün o gündür gözün aydın Adana, gözün aydın!" şeklinde konuştu.

212 gün sonra gelen tutuksuz yargılama kararıyla bugün tarihi bir gün yaşadıklarını kaydeden Özel, "Adana başkanına kavuştu" dedi.

Tutuklu diğer belediye başkanları için de tutuksuz yargılama talep eden Özel, "Bu kararın bir başlangıç olmasını, tutuksuz ve adil bir yargılama sürecinin yaşanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...