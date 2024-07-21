Zeydan Karalar: "Yarının Adana’sını düşünmemiz ve planlamamız gerek"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin sonraki beş yılının düşünmek zorunda olduklarına dikkat çekerek “Yarının Adana’sını düşünmemiz ve planlamamız gerek. Adana daha varsıl olsun, ekonomik olarak daha güçlü olsun istiyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin “Kentin Yarınını Kendin Belirle” sloganıyla düzenlediği kentin 5 yıllık strateji planı tartışıldı.

Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, meslek odaları ile çeşitli kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Toplantıda konuşan Zeydan Karalar, daha güvenli ve daha keyifli bir Adana için yola çıktıklarını söyledi.

Sıradışı bir Strateji Planı oluşturmayı istediklerini ve Türkiye’de ilk kez böyle geniş kapsamlı ve ayrıntılı Stratejik Plan için harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, çok önemli bilim insanlarıyla çalıştıklarını kaydetti.

"YARININ ADANA'SINI DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR"

İlk toplantının ardından odalar, medya, siyasiler ve kentin farklı kesimleri ile ayrı ayrı bir araya gelerek Stratejik Plan için çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten Karalar, “Yarının Adana’sını düşünmemiz ve planlamamız gerek. Adana daha varsıl olsun, ekonomik olarak daha güçlü olsun istiyoruz. Adana’mızın daha güvenli ve keyifli bir kent olması da amaçlarımız arasında. Elbette tüm bunlarla birlikte güçlü bir belediye arzu ediyoruz. Aksi halde amaçlarımızı hayat geçirmemiz mümkün olmaz” dedi.

YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Stratejik Plan’ın yasal bir zorunluluk olduğunu fakat belediyelerinin faaliyetlerinin planlanmasında çok işlevsel bir belgeye dönüşemediğini anlatan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

“Bunun nedeni sürecin yeteri kadar bilinip, sahiplenilememesidir. Stratejik Planlarla düşünülen, ihtiyaç duyulan ve vaat edilen faaliyetlerin tutarlı bir şekilde önce belediye, sonra toplum tarafından kurgulanması gerçekleştirilemediği için sorun yaşanıyor. O yüzden tüm bunları planlamayı ve kurgulamayı amaçlıyoruz. Bu amaca yönelik olarak öncelikli yapılması planlanan tüm faaliyetleri, 5 yıl sonrasının Adanasına dair bir yol haritasına dönüştürebilmekle işe başlıyoruz. Bu yolun en basit tabiriyle varsıl, güvenli ve keyifli bir Adana’ya çıkmasını hedefliyoruz. Böyle bir Adana’ya erişmenin ancak işleyişi kurgusallaşmış, birimler arası koordinasyonu gelişmiş, personel, mali ve bilgi yönetimi sistemleri geliştirilmiş bir idareden geçmesi gerektiği bilinciyle, güçlü Adana’yı ek bir amaç olarak önümüzce koyuyoruz.”

"VARSILLAŞMIŞ BİR KENT HALİNE GELMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Bir belediye başkanının, ülke genelindeki yaşanan kötü ekonomik koşullarla ilgili kayıtsız kalamayacağını ve her şeyi merkezi yönetimden bekleyemeyeceğini kaydeden Karalar, “Önümüzdeki 5 yılda ana gündem maddelerinden biri hemşehrilerimizin insan onuruna yakışan bir şekilde temel ihtiyaçlarını giderme kaynaklarına sahip olduğu, maddi olanaklara daha rahat erişebilmelerini sağlayacak eğitim, bilgi ve erişim hizmetleri alabildiği bir Adana ve bu hizmetleri daha etkin, verimli olarak sunabilen bir belediye işleyişi söz konusu çalışmalarla mümkün olacak. Adana’nın 5 yıl sonra hem toplumsal hem de idari olarak yokluğu, yoksulluğu azalmış, varsıllaşmış bir kent haline gelmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

"GÜVENLİ KENT, AFETSAVAR KENT"

Son yıllarda sıkça yaşanılan afetlerde, doğaya insafsızca ve bilim dışı davranılmasının etkisi olduğunu vurgulayan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Sel, yangın, deprem gibi afetlerin ülkemizde sıkça yaşandığını, can ve mal kaybının yoğunlaştığını görüyoruz. Adana’yı her türlü afete dirençli ve hazırlıklı hale getirmek en önemli hedeflerimizden biri.”

Zeydan Karalar, “Adana gibi sosyal, kültürel yönden güçlü, olağanüstü doğal güzelliklere, çevreye ve kültürel geçmişe, sosyal hayata sahip bir şehir, sadece yaşamayı mümkün kılmakla yetinemez. Sakinlerinin keyif aldığı, kendilerini geliştirebildiği, bilgi ve becerilerini artırabildiği olanakları sunmak da belediyemizin hedefleri arasında yer almaktadır” dedi.

"TÜM BUNLAR İÇİN DAHA GÜÇLÜ BELEDİYE"

Karalar, “Tüm bunları gerçekleştirebilmek için de daha güçlü bir belediye hedefliyoruz. Hayalini kurduğumuz Adana’yı var etmek için belediyemizin kurumsal olanaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, mevcut kapasitesini artıracak düzenlemeleri yapmaya ihtiyaç duyduğumuz da bir gerçek. Stratejik Planımızın son bölümü; önümüzdeki dönemde idari yapı ve işleyişte gerçekleştirme gereğini tespit ettiğimiz düzenlemeleri kapsayacak, Adana’yı hak ettiği taşımak için daha güçlü bir belediyeye sahip olmayı sağlayacak” dedi.

Daha sonra ilk toplantının çalıştay bölümüne geçildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirmeyi planladığı hizmetler şu şekilde:-Yeni Nesil Otogar

-Tramvay Hattı ve Nostaljik Tramvay

-2. Etap Metro Hattı

-8 Yeni Farklı Seviyeli Kavşak-Altgeçitler…

-4 Yeni Bulvar

-Yeni Köprüler

-Adana Spor Kampüsü

-Çukurova Spor Kampüsü

-Sarıçam Olimpik Yüzme Havuzu

-Kültür ve Sanat Merkezi

-Beyazevler ve Kurttepe Kent Kütüphaneleri

-Deprem Eylem Planı

-Afet Koordinasyon Merkezi

-Depreme Dayanıklı Sosyal Konutlar

-4 Yeni Park

-Engelsiz Vadi Rekreasyon Alanı

-Semt Merkezleri

-Yaşlı Yaşam ve Bakım Merkezi

-Toplam Kreş Sayısı 20’ye çıkacak

-Yeni Nikah Salonları

-Öğrenci Yurdu

-Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi

-Yedigöze İçme Suyu Projesi

-6 Yeni Atık Su Arıtma Tesisi

-Tarihi Yapıların Restorasyonu ile 4 Yeni Müze

-Pudu Hepa Kültür Yolu Haritalandırma ve İşaretleme Çalışması

-Karataş ve Yumurtalık Sahil Projeleri

-Tarım Enstitüsü

-Modern Mezhaba

-Geri Dönüşümcüler ve Nakliyatçılar Sitesi