Zeydan Karalar’dan Gazze çağrısı: "10 milyonluk yardımı hızlandırın"

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yerine seçilen Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer’e “Gazze mesajı” gönderdi.

Başkan Zeydan Karalar avukatı aracılığıyla ve kendi el yazısıyla gönderdiği mesajda; Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı ve Gazze’ye 10 milyon liralık insani yardım malzemesi gönderilmesini içeren kararın bir an önce uygulanmasını istedi.

"GAZZELİLERİN DURUMUNU GÖRÜNCE İÇİM PARÇALANIYOR"

Başkan Zeydan Karalar’ın, Başkan Vekili Güngör Geçer’e, 28 Temmuz 2025 tarihli mesajı şöyle:

“Çok değerli Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Öncelikle başarı diliyorum. Başlattığımız ve düşündüğümüz, söz verdiğimiz işleri sırayla yapacağınızdan şüphem yok.

Ama bu yazıyı bunun için yazmıyorum. Her gün televizyon izlerken, Gazze’nin ve Gazzelilerin durumunu görünce içim parçalanıyor. Sizden ricamdır: Gazze’ye gıda ve insani yardım için meclis kararı aldığımız 10 milyonluk yardımı hızlandırın. Tabii ki devletimizin yetkilileri, Kızılay ile de görüşerek, doğru yere gitmesini sağlayacak şekilde. Şimdiden teşekkürler. Tüm çalışma arkadaşlarıma sevgi ve selamlarımı iletiyorum.”