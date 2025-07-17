Zeydan Karalar’dan Silivri’den mesaj: "Ben iyiyim, hukukun üstünlüğünün olduğu günler özlemiyle"

CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Karalar, el yazısıyla yazdığı notunda şunları kaydetti:

"Bugün Adana vekillerimiz Orhan, Müzeyyen ve Ayhan kardeşlerimiz geldiler ziyaretime. Sağolsunlar gözaltı günümden beri yalnız bırakmadılar. Aslında Türkiye yalnız bırakmadı beni. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Ben onlarla yine Adanalı can kardeşlerime selamlarımı iletmek istedim. Ben iyiyim, hukukun üstünlüğünün olduğu günler özlemiyle… Tabii sizlerle sokakta yürümek, hizmete devam etmek, Adana'da daha güzel işler yapmak dileğiyle sevgilerimi iletiyorum. Hasretle kucaklıyorum."