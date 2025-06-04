Zeydan Karalar’dan Silivri’ye ziyaret

Haber Merkezi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ve diğer belediye başkanlarını Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. İmamoğlu'nun doğum gününü de kutladıklarını belirten Karalar, ANKA Haber Ajansı'na görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:

“Oradaki tüm arkadaşları ziyaret etmek isterdik ama biliyorsunuz sınırlama getirdiler. Ülkede çok sayıda akademisyen, basın mensubu, siyasetçi, belediye başkanı, bürokrat içerideyse burada bir sıkıntı var demektir. Hukuk sorgusu var demektir. Her zaman şunu söylüyorum; biz yargılanmaktan, hukuktan, denetimden, müfettişten kaçmıyoruz. Elbette insanlar yargılanabilir ama bir suç ispatı olduktan sonra ceza verilir. Dosyayı dolduramadım üç kişi daha alayım... Onlar da bir şey söylemedi 50 kişi daha alayım... Onlar da olmadı 47 kişi daha alayım... Biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Bizim yaptığımızın onda birini kendi belediyenize yapın yeter.”