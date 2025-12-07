Zeydan Karalar’ın avukatları tahliye için bir dilekçe daha sundu

Seçilmiş Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın avukatı Battal Özer, 9 Aralık'ta yapılacak tutukluluk incelemesinde dikkate alınması için Karalar hakkındaki iddialara yanıt içeren bir dilekçe hazırladı ve tahliye talep etti.

Dosyada etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla birtakım isnatta bulunan B.N.'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken "Sayın Zeydan Karalar’ın suçsuzluğunun dosyadaki delillerle açığa çıktığı, tutukluluğunun devam ettirilmesi için hukuki bir neden olmadığı, izah ve talep edilmek suretiyle, tutukluluk halinin sona erdirilmesi ve tahliyesi talep edilmiştir" denildi.

Karalar'ın tahliyesi için verilen dilekçe şöyle:

5.12.2025 tarihli dilekçemiz ile İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/364 esas sayılı dosyasında 9.12.2025 tarihinde yapılacak olan tutukluluk incelemesi sırasında esas alınmak üzere sayın Zeydan Karalar nedeniyle tahliye talebinde bulunulmuştur.

• Etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla isnatta bulunan B.N.’nin iddialarının gerçeği yansıtmadığı, kurgulanmış iftiradan olduğu dosya içindeki delillerle açığa çıkmıştır.

• Dilekçemizde;

• Başlangıçta “hak ediş ödemelerinin gecikmesi” gerekçesi ile ileri sürülen isnat nedeniyle,

Seyhan Belediyesi resmi kayıtlarının ibrazı ve incelenmesinden sonra iddianamede “inanılmadığına” vurgu yapıldığı ve B.N.’nin dahi iddia etmediği şekilde isnadın “ihale almak” amacına matuf olarak ileri sürüldüğü,

• Yeni isnat nedeniyle de; sayın Zeydan Karalar’ın 31.3.2019 tarihinde sonra Seyhan Belediye Başkanlığı görevine aday olmayacağının 18.12.2018 tarihinde belirlenmiş olması, 23.5.2016 tarihinde yargı kararı ile imzalanan sözleşmeye konu 36 aylık ihalenin Mayıs 2019 tarihinden sonra sona erecek olması nedeniyle bu yeni iddianın da hayatın olağan akışı ile bağdaşmadığı,

• Dosyada bir kısmı yer alan HTS kayıtlarının, bu kişilerin Adana’da menfaat temin ettiklerini iddia ettikleri tarihlerde Adana’da olmadıklarını ve İstanbul’da olduklarını kanıtladığı,

• Dava dosyası içinde B.N. nin ifadesinden sonra yer alan ve B.N. nin beyanlarını içeren;

“2) Seyhan Belediyesi” başlıklı ve B.N. nin beyanlarını içeren iki adet belge ve ekleri içeriklerinin B.N. nin “etkin pişmanlıktan yararlanmak” için suç attığını kanıtladığı,

(Bu belgelerin ilkinde “belediyede kadrolu işçi (...)Ö.Z. tarafından hak ediş ödemeleri adına bizzat benden sürekli para talep edilmekteydi” şeklinde bir ibare yer almaktadır; oysa B.N. soruşturmadaki ifadesinde sözde menfaat talebinin doğrudan Zeydan Karalar’dan geldiğini öne sürmektedir. Görece uzun olan diğer belgede ise bu kez “(...) hak ediş ödemelerindeki gecikmelerden dolayı çeşitli defalar (...) Zeydan Karalar ile bizzat ben görüştüm(...)“ yazılıdır. Oysa, soruşturma ifadesinde B.N.; “(..) Zeydan Karalar ile bizzat ben görüştüm. Zeydan Karalar bana düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini bu süreci temizlik isleri müdürü Ö.Z. ile yürütmemiz gerektiğini belirtti” demektedir. Bu metinde yer alan beyanı ile söz konusu imzasız metinlerden uzun olanı kısmen benzer olmakla birlikte, uzun metindeki “çeşitli defalar görüşme iddiası" değiştirilip “tekile indirilmiş”, “belirli bir meblağ” ifadeside “her ay belli bir miktarın ödenmesi” şeklinde değiştirilmiştir. “2-) Seyhan Belediyesi’ başlıklı bu iki metin içerikleri birbirleri ile olduğu gibi ifade metni ile de çelişmekte ve B.N.’nin ifadelerine itibar edilmeyeceğini kanıtlamaktadır.

• Sayın Zeydan Karalar’ın suçsuzluğunun dosyadaki delillerle açığa çıktığı,

• Tutukluluğunun devam ettirilmesi için hukuki bir neden olmadığı,

• İzah ve talep edilmek suretiyle, tutukluluk halinin sona erdirilmesi ve tahliyesi talep

edilmiştir.