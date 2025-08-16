Zeydan Karalar’ın avukatlarından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatları, ''gözaltı ve tutuklama kararlarının kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiğini'' öne sürerek, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu,

Karalar'ın seçilmiş belediye başkanı olması yanında, "temel haklarına yönelik ciddi bir tehlike bulunduğundan" Yüksek Mahkemenin tedbir uygulaması da istedi.

İstanbul merkezli soruşturmada gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatları Hüseyin Ersöz ve Erkan Sarıtaş, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı.

Avukat Hüseyin Ersöz, başvuruya ilişkin yaptığı açıklamada, Karalar hakkındaki gözaltı ve tutuklama kararlarının, “özgürlük hakkı ihlali” oluşturduğunu belirttiklerini kaydetti. Ersöz, ''Bunun yanında, Zeydan Karalar hakkındaki soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisiz olduğu, kısıtlama kararı ve tutukluluk incelemelerine avukatların çağrılmaması gibi hukuka aykırı uygulamaların siyasi amaçlarla gerçekleştiği izlenimi yarattığı, bu durumun da yetki saptırması yasağına aykırılık oluşturduğunu ifade ettik'' bilgisini verdi.

''TUTUKLULUK İNCELEMELERİ ÖZENSİZ''

Anayasa Mahkemesi'ne sunulan bireysel başvuru dilekçesinde, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 31 Temmuz 2025 tarihli kararıyla tutukluluk halinin devamına karar verildiği hatırlatılarak, "Bu karar verilirken başvurucunun SEGBİS ile beyanı alınmıştır. Ancak bu kararda başvurucunun beyanına ‘şüpheli’ sıfatıyla yer verilmekle birlikte sonrasında ‘Gereği düşünüldü’ başlığından sonra başvurucunun adı dahi yazılmamış, tutukluluğu incelenen başka kişilerin isimlerine yer verilmiştir. Salt bu husus dahi tutukluluk incelemelerinin ne kadar özensiz ve baştan savma yapıldığını göstermektedir" denildi.

Basına yansıyan kimi haberlerde, Eylül 2024'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü e-posta adresine gelen bir e-postada Kütahya Belediyesi ile İstanbul'daki bazı ilçe belediyeleri ile ilgili iddialara yer verilmesi üzerine soruşturmaya başlandığının belirtildiği aktarılan dilekçede, bilahare dosyaların ayrıldığı ve Kütahya Belediyesi ile ilgili iddialara konu soruşturma yönünden yetkisizlik kararı verilerek dosyanın 8 Ekim 2024’te Kütahya'ya gönderildiği anlatıldı. Dilekçede, "Başvurucuya yönelik isnatlar bakımından da aynı durum söz konusu olup soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği anlaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.

''DOSYAYA ERİŞİMİN KISITLANMASI HUKUKA AYKIRI''

Başvurucuyla ilgili yürütülen soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması için ortada bir kamu yararı bulunmadığı belirtilen dilekçede, iddia makamının, böyle bir kamu yararını da gösteremediği kaydedildi. Dilekçede, "Erişim kısıtlaması sebebiyle başvurucunun tutukluluğuna yönelik itirazlar etkili bir şekilde gerçekleştirilememiş; erişimin kısıtlanması ve devamı bakımından kanun düzenlemesinin belirtilmesi dışında bir gerekçeye yer verilmemiştir. Tüm bu sebeplerle başvurucunun kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı bir kez daha ihlal edilmiştir” değerlendirmesi yapıldı.

''TUTUKLAMA KOŞULLARI OLUŞMAMIŞTIR''

Dilekçede, tutuklama koşulları olmamasına rağmen maddi gerçeklerle bağdaşmayan hususlara dayanılarak tutuklama kararı verilmesi ve bu kararın kaldırılmamasının da hukuka aykırı olduğu savunularak, “Benzer suçlamayla 5 Temmuz günü gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanının tutuklanmaması, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılması ve sonrasında söz konusu tedbirin kaldırılması da dikkate alındığında başvurucunun gözaltına alınması ve sonrasındaki işlemlerin siyasi amaçlarla gerçekleştiği ve yetki saptırması niteliği taşıdığı şüpheleri doğmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, başvuruda, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 73. maddesi uyarınca, “Zeydan Karalar'ın seçilmiş belediye başkanı olması yanında, temel haklarına yönelik ciddi bir tehlike bulunduğundan” Yüksek Mahkemenin tedbir uygulamasını da istediklerini bildirdi.