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Zeydan Karalar’ın gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz

Avukat Hüseyin Ersöz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alınmasına ve gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz ettiklerini duyurdu.

Güncel
  • 07.07.2025 15:13
  • Giriş: 07.07.2025 15:13
  • Güncelleme: 07.07.2025 15:22
Kaynak: Haber Merkezi
Zeydan Karalar’ın gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz
Fotoğraf: AA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alınması ve gözaltı süresinin uzatılması kararlarına itiraz edildi.

Emniyet ifadesini dün (6 Temmuz Pazar) tamamlayan Karalar'ın adliyeye sevk işlem salı gününe ertelendi.

Avukat Hüseyin Ersöz, "İfadesi dün alınmış olmasına karşın adliyeye sevk işleminin Salı gününe ertelenmesi Özgürlük Hakkı’nın açık ihlalini oluşturuyor" dedi.

Ersöz, itiraz kararını da X hesabı üzerinden duyurdu.

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