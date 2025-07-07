Zeydan Karalar’ın gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alınması ve gözaltı süresinin uzatılması kararlarına itiraz edildi.

Emniyet ifadesini dün (6 Temmuz Pazar) tamamlayan Karalar'ın adliyeye sevk işlem salı gününe ertelendi.

Avukat Hüseyin Ersöz, "İfadesi dün alınmış olmasına karşın adliyeye sevk işleminin Salı gününe ertelenmesi Özgürlük Hakkı’nın açık ihlalini oluşturuyor" dedi.

Ersöz, itiraz kararını da X hesabı üzerinden duyurdu.

TBB (@TBB) Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın (@ZeydanKaralar01) gözaltına alınması ve gözaltının uzatılması kararlarına itiraz ettik.



Zeydan Karalar’ın emniyet ifadesi dün tamamlanmıştı. İfadesi dün alınmış olmasına karşın adliyeye sevk… https://t.co/1FWVpOCend pic.twitter.com/ylCCGTNvWE