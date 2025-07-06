Zeydan Karalar’ın gözaltına alınmasına tepkiler artarak devam ediyor

Türkiye, dün de gözünü CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarla açtı.

İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen Başkanvekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Miting adreslerinden birisi olan Adana'da, Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alınması Adana Büyükşehir Belediyesi önünde protesto edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanı Doç. Dr. Anıl Tanburoğlu’nun çağrısına kulak veren binlerce yurttaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınmasını protesto etti.

Yurttaşlar tarafından sık sık, "Adana'nın gururu Zeydan Karalar, hak, hukuk, adalet, direne direne kazanacağız, kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

Eylem sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Amasya'daki "Millet iradesine sahip çıkıyoruz" mitingindeki konuşması dev ekrandan izlendi.

KARALAR'IN MEKTUBU OKUNDU

Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde düzenlenen mitingin ilk konuşmasını CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu yaptı.

Tanburoğlu, Karalar tarafından kaleme alınan mektubu okudu. Başkan Karalar’ın mektubu uzun süre alkış aldı. Mitinge CHP Meclis Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Milletvekilleri Bilal Bilici, Gülcan Kış, Ali Öztunç, Mehmet Güzelmansur ve Nermin Yıldırım Kara, Mersin, Hatay ve Osmaniye il başkanları, Zeydan Karalar’ın kardeşleri ve çocukları, ilçe belediye başkanları, CHP Adana Örgütü, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar katıldı.

“ZEYDAN BAŞKANI SAKIN HA SAKIN TUTUKLAMAYIN”

İl Başkanı Tanburoğlu şunları söyledi:

“Sabah bu haberle uyandıktan sonra içimdeki öfkeyi, haksızlığa karşı duyduğum adalet arzusuyla bastırmaya çalıştım. Bu duygularla saat 12.30’da yeniden bir araya geldik. Şimdi de buradayız, yarın da burada olacağız. Bu kadar kalabalığın önünden sesleniyorum! Sakın ha sakın, sakın ha sakın Zeydan başkanımızı, belediye başkanlarımızı ve arkadaşlarımızı tutuklamayın. Veremeyeceğimiz hesabımız yoktur diyen Zeydan Karalar’a istediğiniz soruyu sorun, ama onu bu belediye başkanı koltuğuna geri göndereceksiniz, geri göndermelisiniz. Vicdan da bunu emreder, adalet de bunu emreder O savcılar ve hakimler bu kararı vermelidir. Doğrusu budur, talebimiz budur, isteğimiz budur, o güne kadar da bunu haykırmaya devam edeceğiz.”

ASU KAYA: “ÇUKUROVA BAŞKANLARINI VERMEZ”

Tanburoğlu’nun ardından konuşma yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya Çukurova insanının haksızlığı kabul etmeyeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Nereden bilebilirdik ki saray karanlığını Adana'nın güneşini karartmaya gönderecek? Bu sabah saray karanlığını Çukurova'ya göndereceğini nereden bilebilirdik? Ama yanılıyorlar, Çukurova'nın güneşi asla ve asla kendi karanlıklarıyla örtülmeyecek kadar parlaktır. Çukurova toprakları daha önce nice zalimler gördü. Şimdi sarayın zalimlerine geçit verir mi? Başkanımız her defasında daha yüksek oyla seçilmişti ama sizin bu zalim tavrınız CHP'yi, belediye başkanlarını cendereye alacağınızı zannederek yanılıyorsunuz. Çukurova başkanlarını vermez."

“BUNLAR ZEYDAN KARALAR’I TANIMIYORLAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu defa sert kayaya çarptılar. Adana'yı, Zeydan Karalar'ı tanımıyor bunlar. Yılmaz Güney'imiz, Orhan Kemal'imiz var. Zeydan Başkan gibi yoksulların yanında olmuş Yaşar Kemal var. Bu topraklar yiğidin harman olduğu topraklar. Ayrıca hala anlamamışlar CHP'yi hala kendi partileri ile karıştırıyorlar. CHP Kuvayı Milliye geleneğinden gelmiştir ve bu ülkenin kurucu partisidir. 48 yıldır iktidar görmemiş ama her hukuksuzlukta, toplumsal eziyet çekenlerin yanında kalmış, hiçbir zaman da iktidara boyun eğmemiştir. Bugün de eğmeyecek. Bugün yapılanlar sadece AKP iktidarının iktidarını devam ettirme çabasıdır. Organize bir kötülük içindeler. Bunu bile isteye yapıyorlar. Zeydan Karalar'ın suçsuz olduğunu onlar da biliyor. Ama aynı Zeydan Karalar 2014 yılında nasıl AKP'li Seyhan Belediye Başkanını yenmişse, 2019'da büyükşehir belediyesini almışsa ve CHP’nin aldığı belediye sayısını 2024'te iki katına çıkartmışsa bu mücadele devam edecek. Zeydan Karalar gelecek yine burada makamında oturacak, Adana'yı yönetecek.”

"ÇOCUKLARINI, AİLESİNİ, HUYUNU SUYUNU BİLDİĞİM BİR DOSTUM İÇİN BURADAYIM"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da haksızlığa uğrayan Zeydan Karalar için Adana’da olduğu kaydetti.

Gökhan Günaydın konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben bugün Adana'ya Zeydan Başkansız geldim çünkü bu sabah bir operasyon haberiyle uyandık. Ekimden bu yana zulmettikleri için CHP'yi geriletebileceklerini zannediyorlar. Bugün yalnızca Adana'da değiliz, aynı zamanda Amasya'dayız, Antalya'dayız, Vatan Emniyetteyiz. Yalnızca bir büyükşehir belediye başkanımızı değil; eşini, çocuklarını, ailesini, huyunu suyunu bildiğim bir dostum için buradayım.

Sadece büyükşehiri kazanmakla kalmadı, dokuz ilçeye CHP bayrağı diktik. Yani bugün Zeydan Başkan'a kumpas kurmaya çalışan AKP'lilere sesleniyorum; bir tek ilçe belediyesi bile kazanamadınız Adana sizi sildi, bunu bilin. Bir şeyleri akılla ve yürekle birlikte konuşmak zorundayız. 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş Zeydan Karalar'ı on yıl önce yapılmış bir ihale nedeniyle bugün gözaltına almaya çalışıyorlar."