Zeydan Karalar’ın tutukluluğunun 100'üncü gününde adalet çağrısı yinelendi

CHP Adana İl Başkanlığı'nın çağrısıyla, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutukluluğunun 100'üncü gününde Büyükşehir Belediyesi önünde yurttaşlar bir araya geldi. Adanalılar, Karalar için bir an önce iddianamenin hazırlanmasını ve yargılanmanın yapılmasını talep etti. İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Adalet arayışımız hak yerini bulana kadar devam edecek" dedi.

CHP Adana İl Başkanı Tanburoğlu öncülüğünde vatandaşlar, Karalar’ın tutukluluğunun 100'üncü gününde Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde bir araya gelip, uzun tutukluluk süresi ve iddianamenin hazırlanmamasına tepki gösterdi.

Yurttaşların yoğun katılım gösterdiği basın açıklamasına Tanburoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP il yönetimi, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, CHP’nin yeni seçilen 15 ilçe başkanı ve yönetimleri, Karalar’ın yakınları, CHP’nin kadın ve gençlik kollarının yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Basın açıklamasına katılanlar, “Zeydan Karalar onurumuzdur”, “Hak Hukuk, Adalet”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Her yer Silivri, her yer direniş”, Zeydan, Zeydan Adana gibi başkan” sloganları attı.

Katılanlar adına açıklamayı CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu yaptı. Tanburoğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde kurulan Adalet çadırını 100 gündür terk etmeyen vatandaşlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

''ADALET ARAYIŞIMIZ HAK YERİNİ BULANA KADAR DEVAM EDECEK''

“Arkadaşlarımız ve çok kıymetli Zeydan Başkan'ın ailesi var yanımızda. Biz aile olarak her birimiz Zeydan Karalar’ın bir parçasıyız. Başkan’ın tutukluluğunun 100'üncü gününde nöbet çadırında bir aradayız. Hoş geldiniz değerli yol arkadaşlarım. Dün Silivri’de Zeydan Başkan'ın yanındaydım, başkanı merak edenler oluyor. Başkan bildiğiniz gibi, başkan belediye binasında gördüğünüz gibi, başkan sokakta gördüğünüz gibi, kahvede sizlerle oturduğu gibi. Ben burada iyiyim diyen bir baba olarak, bizlere bir örgüt lideri olarak kongrenize devam edin iktidar yakındır diyerek yol gösterici olarak, Adana'nın sevgilisi yoldaşı olarak gördüğüm başkanım, her birinize ayrı ayrı selam gönderdi. Çok da fazla kalmadı ama her birinize teşekkür ediyorum o çadırı terk etmediniz. 100 gündür oradasınız. Adana; belediye başkanları ile gurur duyuyor. Biz de bugünden itibaren, 100 gündür olduğu gibi onları gururlandırmaya devam edeceğiz. Kongremizi yapacağız sonra sahaya ineceğiz. İddianameden sonra ilk duruşmada başkanımızı omuzlarda belediye başkanlığı koltuğuna oturtmaya hazır olacağız. Bir sonraki seçimde iktidar olmaya hazır olacağız. Adalet arayışımız hak yerini bulana kadar devam edecek. Bu da böyle bilinsin."