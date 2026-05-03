Zeynel Emre duyurdu: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'den ihraç edildiğini duyurdu.

CHP Sözcüsü Emre, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Merkez Disiplin Kurulu’nun dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantısında, oy birliğiyle partiden ihracına karar verildiğini açıkladı. Emre şunları söyledi:

1 yıldan beri çok ciddi bir kara propagandayla, yargısal operasyonlarla, kumpaslarla karşı karşıyayız. Ülkemizin dört bir yanında elde ettiğimiz belediyelere yönelik hukuksuzca operasyonlar yapılmakta. Bunlar içerisinde bir tanesi etik olarak bizi rahatsız etti. Bu konuyla ilgili CHP olarak ilk MYK toplantısında Uşak konusunda, Uşak Belediye Başkanı'nın oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştık.

2 Mayıs tarihinde de toplanan olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.