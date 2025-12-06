Zeynel Emre kimdir? CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin Hayatı ve Siyasi Kariyeri

CHP’nin yeni Parti Sözcüsü olarak açıklanmasının ardından pek çok kişi “Zeynel Emre kimdir?”, “Nereli, kaç yaşında?” ve “Siyasi kariyeri nasıl şekillendi?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin yaşamı ve siyasi yolculuğuna dair merak edilen tüm detaylar…

ZEYNEL EMRE'NİN HAYATI

Zeynel Emre, 1981 yılında Manisa’da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Elazığ’da tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınan Emre, ortaokul ve lise eğitimini burada sürdürdü. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak hukuk alanındaki akademik temelini oluşturdu.

MESLEKİ KARİYERİ

Zeynel Emre, hukuk kariyerine serbest avukat olarak adım attı. 2005-2015 yılları arasında ailesine ait hukuk bürosunda yönetici ve ortak avukat olarak görev aldı.

SİYASAL YAŞAMI

Erken Siyasi Yaşamı

Gençlik yıllarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Zeynel Emre, partinin çeşitli kademelerinde görev alarak siyasi çalışmalarını sürdürdü. Yıllar içinde şu görevlerde bulundu:

Mahalle Delegeliği

İl Delegeliği

Bakırköy İlçe Örgütü Avukatlığı

Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı

2012-2015 yılları arasında İstanbul İl Sekreterliği görevine seçilen Emre, CHP tarihinde bu göreve gelen en genç isimlerden biri olarak dikkat çekti. Ayrıca yaklaşık iki yıl boyunca İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’nda partiyi temsilen görev yaptı.

Bunun yanında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği bünyesinde CHP’ye proje hazırlayan “Katılım Hareketi” adlı siyasi proje grubunun kurulmasına katkı sağladı ve çalışmalarda aktif rol aldı.

Milletvekilliği Kariyeri

2015 yılında yapılan ön seçimlerde aday gösterilen Zeynel Emre, Haziran 2015 Genel Seçimleri ile birlikte İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

Devamında:

Kasım 2015 Genel Seçimleri – Yeniden İstanbul Milletvekili seçildi.

– Yeniden İstanbul Milletvekili seçildi. 2018 Genel Seçimleri – Üçüncü kez milletvekili oldu.

– Üçüncü kez milletvekili oldu. 2023 Genel Seçimleri – Tekrar İstanbul Milletvekili seçildi.

TBMM’deki önemli görevleri arasında şunlar yer aldı:

TBMM Grup Yönetim Üyeliği

15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Üyeliği

TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği

Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcülüğü

2020 yılında CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçilen Emre, 5 Haziran 2023 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Son olarak, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı sonrasında yapılan ilk Parti Meclisi toplantısının ardından Zeynel Emre, CHP Parti Sözcüsü olarak ilan edildi.

ÖZEL YAŞAMI

Zeynel Emre, 2007 yılında akademisyen Perrin Öğün Emre ile evlenmiştir. Çiftin iki erkek ve bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Zeynel Emre kimdir?

CHP Parti Sözcüsü, İstanbul Milletvekili ve hukukçu olan Zeynel Emre, uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi’nde aktif görevler üstlenen bir siyasetçidir.

Zeynel Emre kaç yaşında?

1981 doğumlu olan Zeynel Emre 43 yaşındadır.

Zeynel Emre nereli?

Manisa doğumludur.

Zeynel Emre’nin mesleği nedir?

Hukuk mezunu olan Zeynel Emre, serbest avukatlık yapmış ve yıllarca ailesine ait hukuk bürosunda yönetici avukat olarak görev almıştır.

Zeynel Emre hangi görevlerde bulundu?

Milletvekilliği, TBMM komisyon üyelikleri, CHP Parti Meclisi üyeliği, CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinde bulunmuştur.

Zeynel Emre evli mi?

Evet. Akademisyen Perrin Öğün Emre ile evlidir ve üç çocuk babasıdır.