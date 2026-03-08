Zeynep Casalini'nin Diyarbakır'daki Newroz konseri iptal edildi

Sanatçı Zeynep Casalini, Diyarbakır’da Newroz kutlamaları kapsamında sahne alacağı konserin iptal edildiğini açıkladı.

Casali'nin iptal kararının organizatörle fikir birliği içinde alındığını söyledi. Ayrıca, "dijital medya üzerinden yürütülen kirli politikalar ve bunlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarına" vurgu yaptı.

Zeynep Casalini'nin Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Newroz Bayramı nedeniyle Diyarbakır'da konser verme teklifini kabul etmiş olmama rağmen, gelişen süreç içinde gerek dijital medya üzerinden yürütülen kirli politikalar ve bunlardan kaynaklanan güvenlik sorunları gerekse bölgemizin içinde bulunduğu savaş ortamının yarattığı gerilimin olumsuz yansımaları sonucunda, organizatörle karşılıklı fikir birliği içinde sahne programım iptal edilmiştir. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm ve en kısa sürede Diyarbakır'da sizlerle beraber olmayı umuyorum."