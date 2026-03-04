Zeynep Doruk'un yeni single'ı 'Bir Masal Daha' tüm dijital platformlarda yayında

Profesyonel olarak şarkı söylemeye 19 yaşında İstanbul Gelişim Orkestrası’nda solist olarak başlayan, Roma’da La Sapienza Üniversitesi’nde Sahne ve Gösteri Sanatları eğitiminden sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi’ni bitiren, yıllar boyu Ajda Pekkan, Sertab Erener, Zuhal Olcay, Fuat Güner, Nilüfer gibi sanatçıların vokalistliğini yapan Zeynep Doruk, yeni single’ı “Bir Masal Daha”yı Şubat ayında müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yapımcılığını kendi üstlendiği ve kayıtlardan 'lyric video' yapımına dek prodüksiyonun her detayıyla ilgilendiği yeni single’ı “Bir Masal Daha”nın söz ve bestesi Aysuda Ülkü Zeren’e, düzenlemesi Engin Can İpek’e ait.

Çello solosu ve yaylılar Onur Nar’ın imzasını taşıyor. Lyric videosu kendi YouTube kanalında yayınlanıyor.

Zeynep Doruk’un pop dünyasına taze bir soluk getiren yeni single’ı “Bir Masal Daha” tüm dijital platformlarda yayında!