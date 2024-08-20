Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi

Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde ikinci tura yükselme başarısı gösterdi. -

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre New York Queens'te bulunan USTA Billie Jean King National Tennis Center'de düzenlenen organizasyonda milli tenisçi, ilk tur eleme maçında 22 numaralı seribaşı Dalma Galfi ile karşılaştı.

Karşılaşmada Dalma Galfi'yi 6-3 ve 6-4 yenen Zeynep Sönmez, elemelerin ikinci turuna yükseldi.