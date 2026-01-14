Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zeynep Sönmez adım adım ana tabloya

Avustralya Açık elemelerinin ikinci turunda Julia Riera 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenerek final turuna yükseldi. Genç raket bu turda da kazandığı takdirde turnuvanın ana tablosuna yükselecek.

Spor
  • 14.01.2026 09:45
  • Giriş: 14.01.2026 09:45
  • Güncelleme: 14.01.2026 09:51
Kaynak: Spor Servisi
Zeynep Sönmez adım adım ana tabloya
Depo Photos

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde final turuna yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, elemelerin ikinci turunda Arjantinli Julia Riera ile karşılaştı. Zeynep, Melbourne kentindeki organizasyonda rakibini 1 saat 13 dakika sonunda 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenerek elemelerde adını final turuna yazdırdı.

Milli tenisçi, elemelerin final turunda klasmanın 212. sırasındaki Rus tenisçi Anastasia Gasanova ile ana tabloya çıkma mücadelesi verecek. ​​​​​​​

BirGün'e Abone Ol