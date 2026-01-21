Giriş / Abone Ol
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta Macar Anna Bondar’ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. 23 yaşındaki Sönmez, bu başarıya ulaşan ilk Türk kadın tenisçi olurken, bir Grand Slam'de Türkiye tenis tarihine adını yazdırdı.

Spor
  21.01.2026 07:37
  • Giriş: 21.01.2026 07:37
  • Güncelleme: 21.01.2026 07:40
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur maçında dünya 74 numarası Bondar ile karşılaştı.

7. kortta oynanan ve toplam 1 saat 30 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Rakibinin 4 kez servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağlarken, 20 basit hatayla maçı tamamladı.

Sönmez, üçüncü tur mücadelesinde Yulia Putintseva (Kazakistan)-Elsa Jacquemot (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

