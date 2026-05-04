Zeynep Sönmez'den büyük başarı: Kariyer rekorunu geliştirdi

Tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından açıklanan güncel dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesine çıktı. Haftalık klasmanda iki basamak yükselen 24 yaşındaki sporcu, 65’inciliğe yerleşti.

Zeynep Sönmez, son olarak katıldığı WTA 1000 seviyesindeki Madrid Açık’ta üçüncü tura kadar yükselmişti.

EN İYİ SIRALAMA ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY'A AİT

Bu performans, genç tenisçinin sıralamadaki çıkışında etkili oldu.

Türk tenisinde kadınlar kategorisinde en iyi dünya sıralaması ise hâlâ Çağla Büyükakçay’a ait. Büyükakçay, Eylül 2016’da 60. sıraya kadar yükselerek bu alandaki en iyi dereceyi elde etmişti.

Zeynep Sönmez’in yükselişi, ülke tenisinde son yıllarda dikkat çeken gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.