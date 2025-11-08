Zeynep Sönmez'den iddialı açıklamalar

2025 sezonunda ülke tenisinde tarihi başarılara imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, yeni oyun tarzını “agresif ve defansif yönünü aynı anda kullanabilen bir denge” üzerine kuruyor.

Açık dönemde Wimbledon’da teklerde 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi unvanını alan 23 yaşındaki milli raket, bu sezon ayrıca dört Grand Slam’in tamamında ana tabloda mücadele eden ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti. Dünya sıralamasında da kariyerinin en yüksek noktası olan 69. sıraya kadar yükselen Zeynep, Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı değerlendirmede, geride bıraktığı yılı “deneyim ve öğrenme sezonu” olarak tanımladı.

“Wimbledon’da üçüncü tura kalmak benim için unutulmaz bir andı,” diyen Zeynep, oyunundaki en belirgin değişikliğin servisinde olduğunu vurguladı. “Servisim üzerinde uzun zamandır çalışıyordum. Servis yüzdemi artırdım, servisten puan çıkarma oranım yükseldi. Artık agresif ve savunmacı oyunumu daha iyi harmanlamak istiyorum.”

TOPRAK ZEMİNDE DAHA FAZLA BECERİYE İHTİYAÇ VAR

Milli tenisçi, hız avantajını özellikle toprak kortlarda daha verimli kullanmak istediğini söylüyor:

“Toprak, gerçekten çok fazla beceri gerektiriyor. Sürekli hazırlıklı olmalısınız, çünkü top size gelmiyor, siz topa gitmek zorundasınız. Bu sezon sağlık sorunları nedeniyle yeterince hazırlanamadım ama önümüzdeki yıl toprak sezonunun benim adıma çok daha iyi geçeceğine inanıyorum.”

Yoğun turnuva takviminde mental dayanıklılığını korumak için kendine özel rutinler geliştiren Zeynep, gün sonunda yazı yazarak odaklandığını anlatıyor:

“Her akşam, ‘bugün ne yaptım ve yarın neyi daha iyi yapabilirim?’ diye düşünürüm. Maçlardan önce zihnimde senaryolar kurarım; hem geriden geldiğim hem rahat kazandığım maçları zihnimde oynarım.”

Maç öncesi ritüellerini de paylaşan Zeynep, “Ailemle görüntülü konuşmak beni rahatlatıyor. Ardından klasik bir maç öncesi öğünü — makarna ya da pilav — yerim, sonra müzik dinleyip maç notlarımı gözden geçiririm,” diyor.

2025 sezonunun son bölümünde sıralamada 113. basamağa gerileyen milli tenisçi, bu sürecin nedenlerinden biri olarak riskli turnuva planlamasını gösteriyor:

“Sene başında kendime, ‘tenisin en üst seviyesini görmek istiyorum’ dedim. Kolay turnuvalar yerine en zorlularını seçtim. Bu bilinçli bir karardı. Kötü bir sezon geçirdiğimi düşünmüyorum. Antrenörlerim Marin Bradaric ve Izo Izudin’e çok şey borçluyum. Ancak sıralamaları sadece antrenörlere bağlamak doğru değil. Kariyerimin en büyük başarısı olan Merida şampiyonluğunu tenis antrenörüm yokken kazandım.”

Yeni sezonda birlikte çalışacağı antrenörle ilgili konuşmaların sürdüğünü belirten Sönmez, “2026’da büyük olasılıkla yeni bir antrenörle başlayacağım ama kesinleşmeden isim veremem,” dedi.

“HEDEFİM RAKAM DEĞİL, GELİŞİM”

Zeynep, kendine rakamsal ya da zamansal hedefler koymadığını vurguluyor:

“Elbette yeniden ilk 100’e girmek isterim ama ben günü gününe gelişime odaklanıyorum. Bugün antrenmanda bir şeyi dün yaptığımda daha iyi yapabiliyorsam bu benim için artıdır.”

Zeynep Sönmez’e göre kusursuz tenisçi:

Servis: Ivo Karlovic

Forehand: Roger Federer

Backhand: Novak Djokovic

File önü oyunu: Ons Jabeur

Vuruş çeşitliliği: Ons Jabeur

Ayak hareketleri: Roger Federer

Mental dayanıklılık: Rafael Nadal

İlerleyen yıllarda Türk tenisinin simge isimlerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılan Zeynep Sönmez, “asıl hedefinin kendisini her gün biraz daha geliştirmek” olduğunu söylüyor.