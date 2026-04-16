Zeynep Sönmez'den tarihi başarı: Dünya 8 numarasına set vermedi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Stuttgart Porsche Tennis Grand Prix’de dünya 8 numarası Jasmine Paolini’yi set vermeden yenerek kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birine imza attı. İlk kez ilk 10’dan bir rakibi mağlup eden Sönmez, ikinci turda Leylah Fernandez’le karşılaşacak.
Kaynak: Spor Servisi
Paolini karşısında iyi bir performans sergileyen dünya 79 numarası Zeynep, 6-2'lik setlerle güçlü rakibini 2-0 mağlup etti.
Milli sporcu, ikinci turda dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez ile karşılaşacak