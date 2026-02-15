Giriş / Abone Ol
Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'na ilk turda veda etti

Dubai Tenis Şampiyonası'nda ilk turda Çek rakibi Sara Bejlek'e 2-0 yenilen milli tenisçi Zeynep Sönmez, organizasyona veda etti.

Spor
  • 15.02.2026 22:16
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'nda ilk turda Çek rakibi Sara Bejlek'e 2-0 yenilerek elendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda Zeynep Sönmez, Çek sporcu Sara Bejlek ile karşılaştı.

Rakibi karşısında iki seti de 6-2'lik skorlarla kaybeden milli sporcu, organizasyona veda etti.

