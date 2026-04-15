Zeynep Sönmez, dünya 8 numarasını yendi

Almanya’da düzenlenen Stuttgart Açık’ta mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar son 32 turunda önemli bir başarıya imza attı.

Dünya sıralamasında 8. basamakta yer alan İtalyan raket Jasmine Paolini ile karşılaşan Sönmez, rakibini set vermeden mağlup etti.

6-2'LİK İKİ SETLE KAZANDI

Bir saat 15 dakika süren karşılaşmada üstün bir performans sergileyen milli sporcu, korttan 6-2 ve 6-2’lik setlerle galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 10’da yer alan bir rakibi mağlup ederek tarihi bir başarı elde etti.

Milli tenisçinin Stuttgart’taki bir sonraki rakibi ise Kanadalı tenisçi Leylah Fernandez olacak. Sönmez, turnuvadaki çıkışını sürdürerek bir üst tur için korta çıkacak.