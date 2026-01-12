Zeynep Sönmez elemelerde tur atladı
Başarılı tenisçi Zeynep Sönmez, Çek Laura Samson'u 6-2'lik setlerle yenerek tur atladı
Kaynak: Spor Servisi
Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Çek Laura Samson'u set vermeden yenerek 2. tura çıktı.
SET VERMEDEN KAZANDI
Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 146. sırasındaki Samson ile karşılaştı.
23 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle kazanarak tur atladı.
Elemelerin 5 numaralı seribaşı Zeynep, 2. turda dünya 180 numarası Arjantinli Julia Riera'nın karşısına çıkacak.